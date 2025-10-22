Комитет по иностранным делам Сената США одобрил три законопроекта, направленные против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил три законопроекта, направленных против России.

Об этом журналистам сообщила сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин.

Согласно информации, первый законопроект предусматривает использование замороженных российских государственных активов в США для оказания финансовой помощи Украине.

Второй документ предлагает включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В настоящее время в этом списке Госдепартамента США находятся Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

Третий законопроект предусматривает введение санкций в связи с предполагаемой поддержкой Китаем так называемой "специальной военной операции" России в Украине.