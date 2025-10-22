В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

По данным Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, на сегодняшний день 169 женщин успешно сдали необходимые экзамены и получили лицензии на осуществление деятельности в сфере такси.

Из этого числа 111 женщин уже работают водителями такси.

Согласно информации агентства, среди кандидаток - 8 женщин в возрасте от 20 до 30 лет, 78 - в возрасте от 30 до 50 лет, а также 25 - старше 50 лет. Самой молодой водительнице - 23 года, самой старшей - 71 год.