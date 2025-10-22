Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового сада в Ходжалинском районе - ФОТО

Как известно, 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил тутовый сад, заложенный на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг Ходжалинского района. Главе государства, осмотревшему территорию, была предоставлена информация о проделанной работе.

Цель проекта, реализуемого публичным юридическим лицом “Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах”, помимо восстановления экологического равновесия и создания новых зеленых насаждений в Ходжалинском районе, заключается в развитии коконопроизводства и шелководства на данной территории, а также в обеспечении занятости переселенного в район населения путем создания новых рабочих мест.

В соответствии с первым этапом данного проекта, реализуемого при финансовой поддержке (гранте) в размере 693,607.20 AZN, выделенной Фондом Возрождения Карабаха, обеспечена посадка 130 тысяч деревьев, импортированных из Китайской Народной Республики, на общей площади 13 гектаров, исходя из 10 тысяч саженцев тутового дерева на каждый гектар, чем сформирован кормовой резерв для шелкопряда.

Одновременно в тутовом саду создана современная капельная система орошения.

Следует отметить, что в последующие месяцы в рамках второго этапа проекта предусмотрена дополнительная посадка еще 1,5 миллиона саженцев тутового дерева, импортированных из Китайской Народной Республики, на площади 150 гектаров.

Одновременно в рамках проекта планируется развитие шелководства, создание в окрестности кормовых помещений для выращивания шелкопряда, организация кормления шелкопряда и производства свежих коконов, а также создание соответствующей инфраструктуры для переработки продукции.

В настоящее время на территории выполняются работы по вспашке, обработке и очистке от сорной растительности.

Отметим, что оказание финансовой поддержки работам, связанным с восстановлением экологического равновесия на освобожденных территориях, а также с созданием новых рабочих мест и обеспечением экономического развития для людей, возвращающихся в родные края, является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Возрождения Карабаха.