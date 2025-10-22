 Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового сада в Ходжалинском районе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового сада в Ходжалинском районе - ФОТО

First News Media17:23 - Сегодня
Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового сада в Ходжалинском районе - ФОТО

Как известно, 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил тутовый сад, заложенный на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг Ходжалинского района. Главе государства, осмотревшему территорию, была предоставлена информация о проделанной работе.

Цель проекта, реализуемого публичным юридическим лицом “Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах”, помимо восстановления экологического равновесия и создания новых зеленых насаждений в Ходжалинском районе, заключается в развитии коконопроизводства и шелководства на данной территории, а также в обеспечении занятости переселенного в район населения путем создания новых рабочих мест.

В соответствии с первым этапом данного проекта, реализуемого при финансовой поддержке (гранте) в размере 693,607.20 AZN, выделенной Фондом Возрождения Карабаха, обеспечена посадка 130 тысяч деревьев, импортированных из Китайской Народной Республики, на общей площади 13 гектаров, исходя из 10 тысяч саженцев тутового дерева на каждый гектар, чем сформирован кормовой резерв для шелкопряда.

Одновременно в тутовом саду создана современная капельная система орошения.

Следует отметить, что в последующие месяцы в рамках второго этапа проекта предусмотрена дополнительная посадка еще 1,5 миллиона саженцев тутового дерева, импортированных из Китайской Народной Республики, на площади 150 гектаров.

Одновременно в рамках проекта планируется развитие шелководства, создание в окрестности кормовых помещений для выращивания шелкопряда, организация кормления шелкопряда и производства свежих коконов, а также создание соответствующей инфраструктуры для переработки продукции.

В настоящее время на территории выполняются работы по вспашке, обработке и очистке от сорной растительности.

Отметим, что оказание финансовой поддержки работам, связанным с восстановлением экологического равновесия на освобожденных территориях, а также с созданием новых рабочих мест и обеспечением экономического развития для людей, возвращающихся в родные края, является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Возрождения Карабаха.

Поделиться:
214

Актуально

Точка зрения

Мир на практике: Азербайджан запускает новую логику Южного Кавказа

Общество

Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев вручил Ягубу Эйюбову орден «Истиглал» - ФОТО

Xроника

Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

Общество

Комментарий Министерства сельского хозяйства в связи с заболеванием ящура

Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор

Рахман Гаджиев принял участие в Форуме сотрудничества НПО Азербайджана

День города Физули отмечен с большим воодушевлением - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Кинотеатр «Достлуг» признан непригодным для реставрации

Последние новости

В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

Сегодня, 18:15

Комментарий Министерства сельского хозяйства в связи с заболеванием ящура

Сегодня, 18:00

Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор

Сегодня, 17:52

Рахман Гаджиев принял участие в Форуме сотрудничества НПО Азербайджана

Сегодня, 17:50

Пашинян предложил изъять у Армянской церкви храмы, переданные ей в пользование

Сегодня, 17:35

День города Физули отмечен с большим воодушевлением - ФОТО

Сегодня, 17:30

Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового сада в Ходжалинском районе - ФОТО

Сегодня, 17:23

В Баку расширяется сеть микромобильности

Сегодня, 17:12

Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России

Сегодня, 17:10

Симонян предупредил «бывших»

Сегодня, 16:50

Глава МИД Эстонии посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 16:40

У киноcтудии «Азербайджанфильм» новый директор

Сегодня, 16:32

США должны отказаться от завышенных требований в переговорах с Ираном, требует Тегеран

Сегодня, 16:28

Министр иностранных дел Эстонии почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:22

Венгрия обещает не блокировать 19-й пакет санкций против России

Сегодня, 16:18

Пропавший в Баку без вести найден мёртвым

Сегодня, 16:12

В Сербии произошел теракт

Сегодня, 16:05

Женщина устроила водные процедуры в Каспийской бухте - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Премьер-министр Али Асадов встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе - ФОТО

Сегодня, 15:32

Президент Ильхам Алиев вручил Ягубу Эйюбову орден «Истиглал» - ФОТО

Сегодня, 15:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10