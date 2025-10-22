Комментарий Министерства сельского хозяйства в связи с заболеванием ящура

Если у животного, зараженного ящуром, температура невысока, процент смертности составляет максимум 0,1-0,2%. Гибель животного, у которого нет высокой температуры, практически не наступает.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Trend заведующий отделом организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Баяндур Рзаев.

Он отметил, что подозревать ящур можно при наличии у животного вялости и отсутствия аппетита:

«Фермеры, наблюдающие такие случаи, должны немедленно обратиться к ветеринарному врачу по участку или в районное ветеринарное управление».

Представитель ведомства сообщил, что в настоящее время Министерство сельского хозяйства проводит по всей стране процесс вакцинации против ящура.

Наряду с этим проводятся профилактическая химическая дезинфекция и механическая очистка рынков скота, чтобы предотвратить распространение болезни с одной местности на другую.

Б.Рзаев подчеркнул, что некоторые фермеры, ссылаясь на определенные предлоги, проявляют недоверие к ветеринарам и процессу вакцинации:

«Я обращаюсь к фермерам с призывом не уклоняться от процесса вакцинации. Вакцинация - это пример заботы государства о своем гражданине».