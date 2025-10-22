 В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников | 1news.az | Новости
Армения

В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

First News Media18:15 - Сегодня
В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

В армянской армии срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников.

Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе правительственного часа в парламенте в среду.

По словам главы оборонного ведомства, в рамках программы правительства власти взяли на себя обязательство сократить срок срочной службы за счет увеличения числа контрактников.

«Второй документ – концепция трансформации армии, там также есть подобные обязательства. Из всего этого становится ясно, что это результат долговременного планирования», - сказал Папикян.

Удастся ли реализовать эту программу, зависело от того, смогут ли власти в последние годы увеличить число контрактников, отметил министр.

Папикян обратил внимание на то, что 2,5 года назад парламент Армении принял законопроект, который позволяет заключать договор с Минобороны после 6 месяцев срочной службы.

«Сегодня по программе «Защитник отечества» многие солдаты на долгие годы связывают свою судьбу с армией. Эта цифра достигает уже нескольких тысяч. То есть, говорить о том, что мы сокращаем армию, мягко говоря, нелепо», - отметил Папикян.

Напомним, что 21 октября премьер Никол Пашинян сообщил в соцсетях, что закон о сокращении сроков обязательной воинской службы вступит в силу раньше, чем планировалось. В случае принятия закона срок службы, начиная с зимнего призыва 2026 г, будет составлять 1,5, а не 2 года.

Источник: Sputnik Армения

