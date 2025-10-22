Рахман Гаджиев принял участие в Форуме сотрудничества НПО Азербайджана

20 октября 2025 года в городе Ханкенди состоялся Форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана.

В мероприятии, посвящённом «Году Конституции и Суверенитета», приняли участие государственные и правительственные чиновники, руководители НПО, а также представители общественности и средств массовой информации.

В начале мероприятия память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, была почтена минутой молчания, был исполнен Государственный гимн. Был продемонстрирован видеоролик «Письмо шехиду» в исполнении народного артиста Фахраддина Манафова.

На официальном открытии Форума выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, начальник сектора по работе с НПО Управления по работе с НПО и коммуникациям Администрации Президента Турал Алиев, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, которые поделились своими взглядами на место и роль институтов гражданского общества на пути суверенитета страны, на деятельность на освобождённых территориях и сотрудничество на международной арене, а также относительно освобождённых территорий Азербайджанской Республики.

Выступивший на открытии мероприятия председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев рассказал о пройденном пути развития гражданского общества и неправительственных организаций в нашей стране, особом внимании и заботе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об этой сфере.

Председатель Правления в своём выступлении, говоря о сотрудничестве между Фондом Возрождения Карабаха и Агентством государственной поддержки неправительственных организаций, подчеркнул, что это партнёрство имеет важное значение с точки зрения привлечения институтов гражданского общества к процессу восстановления Карабаха, реализации социальных проектов и поддержки общественных инициатив.

Затем ведущая Форума, известный диктор Диляра Салим представила видеоролик, состоящий из мнений представителей азербайджанских НПО, посвящённых «Году Конституции и Суверенитета».

Форум продолжил свою работу панельными дискуссиями под названиями «Открытые миру азербайджанские НПО: техника объединения против изоляции», «К WUF13: новые возможности для НПО», «Концепция “Цифровое НПО”: искусственный интеллект и цифровые решения» и «Туркманское наследие: верность историческим корням».

Отметим, что в завершение работы Форума его участники адресовали обращение Президенту Ильхаму Алиеву.

Мероприятие завершилось художественной частью, в которой народный артист Мубариз Тагиев, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Самира Алиева, Эхтирам Гусейнов, молодой исполнитель Илькин Довлетов исполнили песни, а также выступили танцевальные коллективы.