 Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования

First News Media21:20 - Сегодня
Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали Меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

Об этом в соцсети «X» написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, документ был подписан в Токио в ходе конференции UMAC-2025.

«Благодарны азербайджанским партнёрам за поддержку — вместе ради безопасности и справедливого мира!», — отметил дипломат.

Поделиться:
123

Актуально

Политика

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и ...

Футбол

Лига чемпионов УЕФА:Завершился первый тайм матча «Атлетик» - «Карабах» - ...

Общество

Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев вручил Ягубу Эйюбову орден «Истиглал» - ФОТО

Политика

Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонии - ФОТО

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Глава МИД Эстонии посетил Парк Победы - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

Рамиз Мехтиев исключен из состава Совета безопасности

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане - ФОТО

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Последние новости

Лига чемпионов УЕФА:Завершился первый тайм матча «Атлетик» - «Карабах» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:48

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил три законопроекта, направленные против России

Сегодня, 21:41

Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования

Сегодня, 21:20

В Азербайджане 71-летняя женщина стала лицензированным таксистом

Сегодня, 21:00

В Баку женщина убила мужа, закопала во дворе и посадила на могиле цветы

Сегодня, 20:20

В столичном метро скончался мужчина

Сегодня, 19:55

Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонии - ФОТО

Сегодня, 19:40

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Сегодня, 19:08

Азербайджанский бодибилдер добился успеха на престижных турнирах NPC в США - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Начата подготовка проекта подводного энергокабеля между Казахстаном и Азербайджаном

Сегодня, 18:45

Роберт Кочарян проходит свидетелем по делу Сержа Саргсяна о продаже земель Минобороны

Сегодня, 18:30

В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

Сегодня, 18:15

Комментарий Министерства сельского хозяйства в связи с заболеванием ящура

Сегодня, 18:00

Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор

Сегодня, 17:52

Рахман Гаджиев принял участие в Форуме сотрудничества НПО Азербайджана

Сегодня, 17:50

Пашинян предложил изъять у Армянской церкви храмы, переданные ей в пользование

Сегодня, 17:35

День города Физули отмечен с большим воодушевлением - ФОТО

Сегодня, 17:30

Фонд Возрождения Карабаха выделил финансовую поддержку на закладку тутового сада в Ходжалинском районе - ФОТО

Сегодня, 17:23

В Баку расширяется сеть микромобильности

Сегодня, 17:12

Европарламент призвал Сербию ввести санкции против России

Сегодня, 17:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10