Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере разминирования

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подписали Меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

Об этом в соцсети «X» написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, документ был подписан в Токио в ходе конференции UMAC-2025.

«Благодарны азербайджанским партнёрам за поддержку — вместе ради безопасности и справедливого мира!», — отметил дипломат.