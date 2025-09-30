Президент: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо

Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом Италии Серджо Маттареллой в расширенном составе.

«Наше сотрудничество многогранно, оно, можно сказать, охватывает многие сферы – от энергетики до промышленного производства, а в настоящее время и сферу образования. Это сотрудничество действительно имеет стратегическое значение», - отметил глава государства.