Какие страны возглавят медальный рейтинг на III Играх стран СНГ
В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.
Как передает 1news.az, на данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 49 (34-8-7) медалей.
Азербайджан идет вторым, имея в своем активе 38 медалей: 5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых.
Третьей идет Беларусь – 32 (4-13-15) медали.
На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 6 стран.
В целом, в Играх выступают атлеты из 13 стран.
