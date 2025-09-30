Экс-президента Конго приговорен к казни

Военный суд Демократической Республики Конго (ДРК) заочно приговорил бывшего президента страны Жозефа Кабилу к смертной казни.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Председатель суда генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталайи заявил, что Кабила был признан виновным в различных преступлениях, в том числе государственной измене, организации мятежа, преступлениях против человечности, убийствах, насилии и пытках.

Эти злодеяния вменялись экс-президенту в контексте связей с поддерживаемыми Руандой повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23), которые в период с января по февраль провели масштабные наступления на востоке страны и отвоевали обширные территории вдоль границы с Руандой у ослабленной конголезской армии. Сам Кабила отрицал обвинения и считал их политически мотивированными. Судебный процесс над ним проходил заочно.

Как отмечают эксперты, арест бывшего президента властями Конго на данном этапе представляется маловероятным, несмотря на вынесенный ему смертный приговор. Местоположение Кабилы, находившегося у власти в 2001-2019 годах, в настоящее время остается неизвестным. В 2023 году он покинул страну и, по имеющейся информации, большую часть времени проживал в ЮАР. В мае он неожиданно появился в городе Гоме - столице провинции Северное Киву и оплоте М23. Приблизительно в то же время в своем онлайн-обращении Кабила сказал, что диктатура в ДРК должна прекратиться, и заявил о своей готовности "сыграть свою роль", тем самым открыто позиционируя себя как оппонента действующего президента Феликса Чисекеди.

Как заявил в беседе с Agence France-Presse специалист из Института Эбутели Итиэль Батумике, решением суда Киншаса надеется послать "четкий сигнал повстанцам о своей непримиримости", а также "ослабить противника", который пытался объединить оппозицию. Вердикт Высшего военного суда можно оспорить в кассационном суде, но только с точки зрения процессуальных нарушений, а не для пересмотра дела по существу.

Расследование против Кабилы инициировал Минюст. В мае 2025 года Сенат ДРК снял с Кабилы депутатскую неприкосновенность, которая ему была предоставлена званием пожизненного сенатора. Одновременно верхняя палата парламента дала свое согласие на рассмотрение дела бывшего президента военным судом.