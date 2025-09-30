Азербайджан и Узбекистан связаны узами братства, идущими из глубины веков — Ахмед Исмаилов

Азербайджан и Узбекистан связаны узами братства, корни которых уходят вглубь веков.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме «Цифровая трансформация и медиа».

Он подчеркнул, что сегодня эти исторические связи достигли высокого уровня благодаря сильной политической воле и дальновидному лидерству Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева.

«Выход двусторонних отношений на уровень стратегического партнёрства открывает широкие возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах, включая медиа. За последнее десятилетие процессы в глобальном информационном пространстве полностью изменили природу медиа. Формы потребления информации стремительно цифровизируются, социальные сети и онлайн-платформы становятся основными каналами обмена информацией. Цифровая трансформация повышает оперативность медиа, но одновременно накладывает новые ответственности — главным образом, обеспечение точной, объективной и надёжной информации в условиях её изобилия», — отметил Исмаилов.

Он также сообщил, что в азербайджанских СМИ в последние годы при поддержке государства проводятся серьёзные реформы в этом направлении.

«Прохождение узбекской медиаиндустрией аналогичного этапа трансформации делает наше сотрудничество ещё более актуальным. Мы сталкиваемся с общими вызовами: борьба с дезинформацией, защита профессиональной журналистики, обучение молодого поколения в цифровой среде, защита национальных интересов в международных информационных потоках. В этом смысле медиа-сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном может стать примерной моделью не только для СМИ двух стран, но и для всего региона. У наших народов есть общие ценности и историческая память, а медиа является незаменимым инструментом их сохранения и передачи будущим поколениям», — подчеркнул А.Исмаилов.