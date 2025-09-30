Баку приветствует мирный план Трампа по Газе

Азербайджан приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на официальном аккаунте в соцсети X.

«Приветствуем объявление Всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе, предложенного Президентом США Дональдом Дж. Трампом.

Устойчивый и справедливый мир требует искренней приверженности, взаимного доверия и уважения к международному праву.

Обмен пленными и заложниками, а также удовлетворение гуманитарных потребностей населения имеют жизненно важное значение для прокладывания пути к долгосрочной стабилизации и политическому урегулированию через укрепление доверия и снижение напряженности.

Только через диалог и добрую волю может быть достигнуто прочное урегулирование, в основе которого лежит решение о создании двух государств», - подчеркивает МИД Азербайджана.