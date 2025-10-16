Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Агентство АПА опубликовало новые «подробности» дела арестованного бывшего главы Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Как стало известно агентству из достоверных источников, Р.Мехтиев подготовил план совершения госпереворота при поддержке России и предложил его той же России по своим каналам.

По утверждению АПА, Р.Мехтиев попытался воспользоваться периодом напряженности в отношениях между Азербайджаном и РФ, возникшей после подбития самолета авиакомпании AZAL в российском небе 25 декабря прошлого года. Отказ России извиниться за этот инцидент и выплатить компенсацию вызвал резкое недовольство Баку. Напряженные отношения с Россией стали предметом широкого обсуждения и критики в общественной и медийной среде обеих стран, пишет агентство.

«Рамиз Мехтиев, воспользовавшись этой ситуацией, через свои каналы и старых друзей сообщил России о том, что план переворота готов и что он рассчитывает на поддержку Москвы в этом вопросе.

Стоит напомнить, что 9 мая этого года, в период наибольшей напряжённости в российско-азербайджанских отношениях, председатель Совета аксакалов Имишлинского района Салех Самедов организовал мероприятие под флагом СССР и с «Георгиевской лентой» – символом Российской империи – на груди. Салех Самедов, отстранённый от должности и арестованный Службой государственной безопасности за эту акцию, считается одним из давних друзей и деловых партнёров Рамиза Мехтиева.

Какой был план Рамиза Мехтиева?

План Рамиза Мехтиева предполагал создание временной структуры по типу Госсовета на переходный период после силового захвата власти. План предполагал, что главой станет он сам. Сообщается, что Мехтиев поделился с Россией информацией о лицах, которые будут представлены в возглавляемом им Госсовете.

Как был раскрыт план Рамиза Мехтиева?

По данным информированного источника, в Душанбе, где состоялась встреча президентов Азербайджана и России, российская сторона сама проинформировала азербайджанскую сторону о предложении Р.Мехтиева и плане его сети.

Похоже, 87-летний Р.Мехтиев уже утомил Россию своими постоянными просьбами и настойчивостью. Поэтому Россия полностью отказалась от Мехтиева, не сулившего никаких перспектив, и сама сообщила официальному Баку о его планах и связях.

Рамиз Мехтиев – старый друг России

Близость Р.Мехтиева к России всегда была очевидна. Он был известен как член агентурной сети Москвы ещё с советских времён. Многие годы Р.Мехтиев использовал свои возможности для продвижения чиновников, «друживших» с Россией, в азербайджанской власти, парламенте и СМИ.

Перед Отечественной войной в Азербайджане пророссийские чиновники были сняты со своих должностей, в том числе был снят с должности и Р.Мехтиев.

После этого избранный президентом Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Р.Мехтиев и там не отказался от интриг. Используя НАНА в своих политических целях, он создал в храме науки невыносимую обстановку до той степени, что практически все институты академии требовали его отставки. На собрании, состоявшемся в НАНА 14 февраля 2022 года, он заявил, что покидает свой пост в связи с возрастом и обратится по этому вопросу к главе государства Ильхаму Алиеву. 19 февраля состоялось Общее собрание НАНА, на котором отставка Р.Мехтиева была принята.

Однако 17 марта распространилась информация о том, что Р.Мехтиев находится в Академии. В заявлении НАНА говорилось, что он пришёл в здание, чтобы забрать свои личные вещи. Однако позже выяснилось, что Р.Мехтиев встречался в кабинете президента НАНА с помощником президента Российской академии наук.

Летом этого года в СМИ появились сообщения о встрече Р.Мехтиева с группой бывших местных чиновников в Новханы. Хотя информация о содержании встречи отсутствует, её дата позволяет предположить, что она совпала с пиком напряжённости в российско-азербайджанских отношениях.

Следует отметить, что в отношении Р.Мехтиева возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями закона, допущенными им в период его пребывания на посту главы НАНА. В результате проверок Счетной палаты за 2020-2023 годы в НАНА были выявлены многочисленные недостатки и правонарушения.

Генпрокурор Кямран Алиев 1 октября этого года сообщил журналистам, что ведется комплексное расследование фактов нарушения закона в НАНА.

«По нескольким эпизодам данного уголовного дела проведено расследование, по некоторым эпизодам предварительное следствие уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения», — подчеркнул генпрокурор.

Семья и богатство Рамиза Мехтиева

Одним из скандалов, освещавшихся в СМИ вокруг Р.Мехтиева, стала свадьба его зятя, бывшего депутата Ильхама Алиева, и его дочери Фидан Алиевой на даче в посёлке Новханы. 18 августа 2020 года, в период действия в стране строгого карантинного режима, зять Ильхам Алиев был подвергнут административному аресту после того, как церемония, проходившая на даче Мехтиева с участием более 100 гостей, была раскрыта.

По данным СМИ, семья Мехтиевых владеет сотнями гектаров земли, многочисленными объектами недвижимости, а также акциями банков и крупных компаний. Борьба дочери Р.Мехтиева, Камилы Алиевой, за половину акций Бакинской Оксфордской школы недавно завершилась её поражением в Верховном суде.

Иск возбужден также против жены Р.Мехтиева - Мехтиевой Галины Юрьевны. Лицом, подавшим иск против нее, является законный представитель ООО «Fireland Vineyards» Саидов Эльмар Чингиз оглу, которого Галина Мехтиева и сын Тимур Мехтиев заставили влезть в большие долги.

Кстати, только в поселке Новханы семье Р.Мехтиева принадлежало 155 гектаров земли. Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства за 2015-2018 годы, в селе Новханы субсидии получали всего два фермерских хозяйства. Одно из них принадлежало Галине Мехтиевой, а другое – Тимуру Мехтиеву.

Согласно информации, опубликованной в 2017 году, Галина Мехтиева получила субсидию в размере 5650 манатов за 113 гектаров земли, находящихся в ее собственности, а Тимур Мехтиев получил субсидию в размере 2100 манатов за 42 гектара земли, находящихся в его собственности.

ОАО «Банк BTB» также принадлежит семье Рамиза Мехтиева. Таким образом, 74,98% акций этого банка (49 829 штук) принадлежат Мехтиевой Нигяр Исмаил кызы – невестке Рамиза Мехтиева.

Рамиз Мехтиев может быть лишен государственных наград

В настоящее время Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса.

Эти статьи создают возможность лишения его статуса члена Совета Безопасности, а также почетных званий и государственных наград.

Рамиз Мехтиев награждён орденами «Истиглал», «Шохрет», «Шараф» и «Гейдар Алиев». Он также является действительным членом НАНА, действительным государственным советником Азербайджанской Республики, членом Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан».

Председатель Совета ветеранов ПЕА Ариф Рагимзаде сообщил, что Р.Мехтиев будет исключен из партии.

Президент НАНА Иса Габиббейли отключил телефон, как только услышал вопрос агентства по этому поводу.

Адвокат Шамиль Пашаев сообщил АПА, что Р.Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления: «Учитывая, что Рамиз Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, необходимость лишения его почетных званий и государственных наград может быть определена судом. Так, при осуждении лица, совершившего особо тяжкое преступление, суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного и другие обстоятельства дела, постановляет направить представление Президенту для рассмотрения вопроса о лишении его званий и наград, присвоенных Указом Президента».

Ш.Пашаев сообщил, что суд сам принимает решение о лишении специального или воинского звания, а также наград, присвоенных другими государственными органами.

Уголовное дело против Рамиза Мехтиева и статьи, по которым он обвиняется

Следует отметить, что Р.Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса.

Сабаильский районный суд города Баку 14 октября текущего года вынес решение по уголовному делу в отношении Р.Мехтиева, в соответствии с которым удовлетворил ходатайство о его привлечении к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, избрав в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.