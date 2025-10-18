Сагиба Гафарова примет участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой прибыла в город Женева Швейцарской Конфедерации для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС).

Как сообщили 1news.az в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в международном аэропорту Женевы спикера Милли Меджлиса встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при офисе ООН в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступление Сагибы Гафаровой на 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза и ряд её встреч с главами делегаций стран-участниц.