Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти

Милли Меджлис принял заявление в связи с 27 Сентября – пятой годовщиной Дня памяти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ на проходящем 30 сентября пленарном заседании Милли Меджлиса зачитал депутат Азер Амирасланов.

В заявлении содержится информация о начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войне и одержанной Азербайджаном исторической Победе. В нем также нашли отражение такие вопросы, как подписание Арменией акта о капитуляции 10 ноября 2020 года, полное восстановление суверенитета Азербайджанской Республики в результате антитеррористических операций локального характера в сентябре 2023 года, проводимые в Карабахе строительно-восстановительные работы, значение Совместной декларации, подписанной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа этого года, и другие вопросы.

Заявление было поставлено на голосование и принято.