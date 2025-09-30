Посол Узбекистана: Сотрудничество в медиасфере играет роль моста между двумя странами

Сложившиеся в последние годы отношения между Азербайджаном и Узбекистаном достигли высочайшего уровня.

Сотрудничество между двумя братскими странами охватывает широкий спектр направлений: от экономики до культуры, от образования до социальной сферы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на церемонии открытия II Азербайджано-узбекского медиафорума.

Дипломат отметил, что это успешное сотрудничество проявляется и в медиасфере. «Взаимоотношения наших медиаструктур не только обеспечивают обмен профессиональным опытом, но и еще больше укрепляют неразрывные узы братства между нашими народами. Сотрудничество в медиасфере, по сути, играет роль моста между двумя странами. Этот мост позволяет нам лучше узнать друг друга, одновременно предотвращая распространение фейковой информации и повышая медиаграмотность наших обществ», - подчеркнул посол.

Он добавил, что шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Узбекистаном в этом направлении, будут успешно продолжены в будущем и станут примером для региона.