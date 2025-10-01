Генпрокурор: Расследуются нарушения периода 2020–2023 годов в НАНА

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводится всестороннее расследование нарушений закона в период с 2020 по 2023 года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

По его словам, в рамках данного уголовного дела расследование велось по нескольким эпизодам: "По имеющейся у меня информации, по некоторым эпизодам предварительное следствие уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. При необходимости мы предоставим дополнительную информацию".

Напомним, что в 2020–2023 годах президентом Академии наук был Рамиз Мехтиев.