Азербайджанские стрелки завоевали серебряные медали - ФОТО

В Габалинском стрелковом центре прошли соревнования по стендовой стрельбе в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, азербайджанская спортсменка Нармин Бадаллизаняла второе место в индивидуальном зачете в стендовой стрельбе (trap). Золотую медаль в этой категории завоевала россиянка Алина Ахатова.

Серебряную медаль также завоевал другой азербайджанский спортсмен. В индивидуальномзачете в стендовой стрельбе (trap) Муртаза Новрузлу занял второе, а россиянин Кирилл Багров – первое место.

Тем самым были подведены итоги соревнований по стендовой стрельбе. Азербайджанские спортсмены завершили их с 9 медалями (5 серебряных, 4 бронзовых).