Лига чемпионов: Начался второй тайм матча «Карабах» - «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО
Стартовал второй тайм матча II тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и датским "Копенгагеном".
Агдамцы ведут со счетом 1:0.
На 28-й минуте отличился Абдулла Зубир.
21:23
Агдамский "Карабах" открыл счет в матче II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена".
На 28-й минуте Абдулла Зубир поразил ворота соперников, оказавшись быстрее всех на добивании после рикошета от штанги.
В Баку стартовал матч II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Карабах" и "Копенгаген" из Дании.
Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:45.
Отметим, что "Карабах" в I туре Лиги одержал победу над "Бенфикой" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" же сыграл вничью дома с немецким клубом "Байер 04" - 2:2.
20:20
Стали известны стартовые составы азербайджанского "Карабаха" и датского "Копенгагена" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, команды начнут игру в следующих составах:
"Карабах":
Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Абдуллах Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Кади Боргес, Алексей Кашук, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.
"Копенгаген":
Доминик Котарски, Габриел Перрейра, Пантелис Хатзидиакос, Юссуф Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Родриго Хескас, Маркос Лопес, Роберто, Томас Дилейни.
Напомним, встреча между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится сегодня, в 20:45 по местному времени, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.