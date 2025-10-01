Трамп сообщил, что через четыре недели встретится с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели, чтобы обсудить вопросы экспорта американской сои в Китай. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, американские фермеры, выращивающие соевые бобы, страдают из-за того, что Китай «по переговорным соображениям» отказывается закупать их продукцию.

«Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, страдают, потому что Китай, исключительно по «переговорным» причинам, не покупает её. Мы так много заработали на пошлинах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам. Я никогда не подведу наших фермеров», - заявил Трамп.

Президент также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот не обеспечил выполнение соглашения с Китаем о закупке американской сельскохозяйственной продукции на миллиарды долларов.

«Всё будет хорошо. Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения», - написал Трамп.