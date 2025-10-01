Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Данию - ФОТО

1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты прибыл с рабочим визитом в эту страну для участия в 7-м Саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщаетcя на официальном сайте Президента АР, в международном аэропорту Копенгагена Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.