Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-16) вышла в финал, обыграв команду Кыргызстана - ФОТО

Сборная Азербайджана по футболу (U-16) провелавторой матч в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, расположившаяся в группе A национальная команда встретилась с представителямиКыргызстана соответствующей возрастной группы.

Игра завершилась победой сборнойАзербайджана со счетом 4:0. Голы забили ТунарБайрамов (53-я минута), Али Баширов (70-я и 75-я минуты) и Роман Фарзали (79-я минута).

Таким образом, наша команда вышла в финал, где сыграет с победителем матча между Россией и Узбекистаном.

Отметим, что футбольные соревнования завершатся 4 октября.