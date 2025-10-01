Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-16) вышла в финал, обыграв команду Кыргызстана - ФОТО
Сборная Азербайджана по футболу (U-16) провелавторой матч в рамках III Игр стран СНГ.
Как передает 1news.az, расположившаяся в группе A национальная команда встретилась с представителямиКыргызстана соответствующей возрастной группы.
Игра завершилась победой сборнойАзербайджана со счетом 4:0. Голы забили ТунарБайрамов (53-я минута), Али Баширов (70-я и 75-я минуты) и Роман Фарзали (79-я минута).
Таким образом, наша команда вышла в финал, где сыграет с победителем матча между Россией и Узбекистаном.
Отметим, что футбольные соревнования завершатся 4 октября.
310