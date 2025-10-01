Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана
Украинский и азербайджанский народы объединяют многовековое сотрудничество и дружба.
Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев выступая на дипломатическом приеме, посвященном 34-й годовщине независимости Украины и Дню защитника.
«Украина глубоко ценит последовательную позицию Азербайджана в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности», - сказал посол.
Гусев также подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны такая поддержка особенно значима не только в политическом, но и в экономическом и гуманитарном плане.
«В Азербайджане реализуется программа реабилитации и оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии. С 2022 года 402 ребенка посетили Баку, Габалу и другие регионы Азербайджана. В апреле этого года вместе с группой детей погибших украинских героев и военнопленных мы провели совместный концерт Азербайджана и Украины», - добавил дипломат.
Гусев также отметил, что правительство Азербайджана вносит свой вклад в восстановление инфраструктуры и медицинских учреждений в Украине, а также оказывает поддержку энергобезопасности и в поставках медикаментов и товаров первой необходимости.
«Это настоящее проявление солидарности и братства между нашими народами. Мы искренне благодарим руководство и весь народ Азербайджана. Мы глубоко ценим эту поддержку», - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что за прошедший год Украина и Азербайджан добились новых успехов в развитии и углублении стратегического партнерства в политической, экономической, дипломатической, культурной и гуманитарной сферах.
Он подчеркнул, что лидеры двух государств регулярно поддерживают контакты, а также отметил высокий уровень взаимодействия на министерском и парламентских уровнях.
Посол также подчеркнул важность достигнутых договоренностей в сфере энергетики, таких как подписание контракта в сфере энергобезопасности между «Нафтагазом» и SOCAR.
Подводя итог, Гусев выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
«Мы выражаем глубокую благодарность народу и правительству Азербайджана, а также всем нашим международным партнерам и союзникам за их солидарность и постоянную поддержку», - заключил он.