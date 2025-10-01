 Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

First News Media21:20 - Сегодня
Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

Украинский и азербайджанский народы объединяют многовековое сотрудничество и дружба.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев выступая на дипломатическом приеме, посвященном 34-й годовщине независимости Украины и Дню защитника.

«Украина глубоко ценит последовательную позицию Азербайджана в поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности», - сказал посол.

Гусев также подчеркнул, что в условиях российско-украинской войны такая поддержка особенно значима не только в политическом, но и в экономическом и гуманитарном плане.

«В Азербайджане реализуется программа реабилитации и оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии. С 2022 года 402 ребенка посетили Баку, Габалу и другие регионы Азербайджана. В апреле этого года вместе с группой детей погибших украинских героев и военнопленных мы провели совместный концерт Азербайджана и Украины», - добавил дипломат.

Гусев также отметил, что правительство Азербайджана вносит свой вклад в восстановление инфраструктуры и медицинских учреждений в Украине, а также оказывает поддержку энергобезопасности и в поставках медикаментов и товаров первой необходимости.

«Это настоящее проявление солидарности и братства между нашими народами. Мы искренне благодарим руководство и весь народ Азербайджана. Мы глубоко ценим эту поддержку», - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что за прошедший год Украина и Азербайджан добились новых успехов в развитии и углублении стратегического партнерства в политической, экономической, дипломатической, культурной и гуманитарной сферах.

Он подчеркнул, что лидеры двух государств регулярно поддерживают контакты, а также отметил высокий уровень взаимодействия на министерском и парламентских уровнях.

Посол также подчеркнул важность достигнутых договоренностей в сфере энергетики, таких как подписание контракта в сфере энергобезопасности между «Нафтагазом» и SOCAR.

Подводя итог, Гусев выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

«Мы выражаем глубокую благодарность народу и правительству Азербайджана, а также всем нашим международным партнерам и союзникам за их солидарность и постоянную поддержку», - заключил он.

Поделиться:
138

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в ...

Общество

В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

Спорт

Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

Экономика

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой ...

Политика

Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

Пашинян о Вашингтонском соглашении: Это реальность, и мир будет становиться все более институциональным

Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей между Азербайджаном и Австралией

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и намерена поднять ее на самый высокий уровень

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Александр Вучич: Ильхам Алиев - настоящий друг

Последние новости

Лига чемпионов: Начался второй тайм матча «Карабах» - «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Визит Серджо Маттареллы в Азербайджан - в центре внимания итальянской прессы - ФОТО

Сегодня, 21:40

Посол Украины: Мы глубоко ценим поддержку Азербайджана

Сегодня, 21:20

Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

Сегодня, 21:00

Пашинян о Вашингтонском соглашении: Это реальность, и мир будет становиться все более институциональным

Сегодня, 20:50

Пашинян отправился с рабочим визитом в Данию

Сегодня, 20:40

В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

Сегодня, 20:00

Задержаны продавцы поддельных наград и документов - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Российские спортсмены: «Организация у вас отличная, нас встретили очень хорошо, всюду возят, вкусно кормят»

Сегодня, 19:30

Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Газе

Сегодня, 19:00

Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 19:00

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Данию - ФОТО

Сегодня, 18:52

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 18:45

В Эфиопии в результате обрушения в церкви погибли 36 человек, сотни пострадавших

Сегодня, 18:40

Тренер юношеской сборной России о высокой организации соревнований

Сегодня, 18:30

Юная бадминтонистка Азербайджана о своем выступлении и планах на будущее

Сегодня, 18:15

Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей между Азербайджаном и Австралией

Сегодня, 18:00

Игрок сборной Азербайджана: «Думаю, чемпионами будем мы»

Сегодня, 17:55

Американская белая бабочка атакует тутовые деревья в Азербайджане – ФОТО

Сегодня, 17:53

Трамп приравнял нападение на Катар к атаке на США

Сегодня, 17:22
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30