Азербайджанские гимнасты в финале III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе в рамках III Игр стран СНГ стартовали соревнования по прыжкам на батуте.

Как передает 1news.az, в первый день соревнований прошли выступления в квалификационном этапе в индивидуальной программесреди мужчин и женщин. В турнире участвуют 43 гимнаста из 7 стран — Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Беларуси.

Азербайджан в индивидуальной программе среди женщин представляют установившая мировой рекорд в Германии Сельджан Махсудова, а также Шафига Гумбатова и ВафаАлисултанова; среди мужчин — Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Магсуд Махсудов и Мехди Алиев.

По результатам квалификационного этапа в финал женскойвышли гимнастки из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и России, а среди мужчин — спортсмены из Беларуси, России и Азербайджана.

Отметим, что в финалах Азербайджан будут представлять: в индивидуальной программе среди женщин - СельджанМахсудова, в командных соревнованиях - СельджанМасудова, Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова; а среди мужчин - Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов и НиджатМирзоев.

