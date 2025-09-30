Лига чемпионов УЕФА: состоятся очередные матчи общего этапа

Сегодня состоятся очередные матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В первый игровой день II тура пройдут девять встреч.

Так, итальянская "Аталанта" сыграет с бельгийским "Брюгге", казахстанский "Кайрат" - с мадридским "Реалом", испанский "Атлетико" - с германским "Айнтрахтом", норвежский "Будё-Глимт" - с английским "Тоттенхемом", "Челси" - с португальской "Бенфикой", турецкий "Галатасарай" - с английским "Ливерпулем", итальянский "Интер" - с чешской "Славией", французский "Марсель" - с нидерландским "Аяксом", а кипрский "Пафос" - с немецкой "Баварией".

Отметим, что данный тур завершится 1 октября.

Лига чемпионов УЕФА

II тур

30 сентября

20:45. "Аталанта" - "Брюгге";

20:45. "Кайрат" - "Реал Мадрид";

23:00. "Атлетико Мадрид" - "Айнтрахт Франкфурт";

23:00. "Будё-Глимт" - "Тоттенхем";

23:00. "Челси" - "Бенфика";

23:00. "Галатасарай" - "Ливерпуль";

23:00. "Интер" - "Славия Прага";

23:00. "Марсель" - "Аякс";

23:00. "Пафос" - "Бавария".