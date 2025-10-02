Эльнур Насибов покинул должность председателя правления Фонда развития образования

Председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов по собственному желанию освобожден от занимающей должности.

"После 5 лет работы я ухожу из системы образования. Хочу выразить благодарность всем своим коллегам и работникам сферы образования, в первую очередь уважаемому господину Эмину Амруллаеву, и пожелать им успехов в будущей деятельности", - написал он на своей странице в соцсети.

Отметим, что согласно приказу министра науки и образования Эмина Амруллаева, исполнение обязанностей председателя правления фонда временно возложено на начальника отдела экономики образования Министерства науки и образования Ильгара Байрамлы.