Российские спортсмены: «Организация у вас отличная, нас встретили очень хорошо, всюду возят, вкусно кормят»

Игроки юниорской сборной России по бадминтону прокомментировали своё выступление на турнире, а также поделились впечатлениями от организации соревнований.

Как передает 1news.az, российские спортсмены Иванов Алексей и Селезнев Вячеслав отметили, что не смогли показать свой максимальный уровень из-за сильного волнения и трудностей.

«Я считаю, что мы не смогли показать полностью свой уровень. Было много волнения, много трудностей. Соперники тоже были сильными, они тоже показали свой уровень. Мы упорно подготавливались к этому турниру. Мы ждём победу», - заявили юниоры.

Особо спортсмены отметили высокий уровень организации мероприятия:

«Организация у вас отличная, нас встретили очень хорошо, всюду возят, вкусно кормят», - добавили они.