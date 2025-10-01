Задержаны продавцы поддельных наград и документов - ВИДЕО

Установлены лица, изготавливавшие и продававшие фальшивые ордена и медали, а также удостоверения различного назначения.

По информации, полученной от пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий, проведённых полицией, были задержаны три лица: председатель общественного объединения «Ветераны Отечественной войны Азербайджана» Физули Рзагулиев, глава благотворительного фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмаилов и руководитель общественной организации «Центр стабильности и развития» Расим Мамедов.

В результате обысков, проведенных в их офисах, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли свыше 1500 орденов и медалей, отражающих государственные памятные даты и события, 421 удостоверение, более 60 различных печатей, а также иные поддельные атрибуты. Все эти материалы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Указанные лица привлечены к ответственности в установленном порядке.

Следственные действия по делу продолжаются.