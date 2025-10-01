В Баку пройдет «Диалог D-8 по климату и городам»

13-17 октября в Баку состоится «Диалог D-8 по климату и городам».

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов в ходе выступления в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По его словам, впервые министры по вопросам климата и городского планирования, а также мэры соберутся в таком формате.

«Будет оценена роль и влияние городов в реализации 10-летней программы развития D-8, охватывающей 2020-2030 годы», - сказал он.