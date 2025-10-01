В США произошел шатдаун

Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Трамп в ходе своего второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнями преткновения на пути к согласованию полноценного бюджета на наступивший финансовый год Трамп называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку пропаганды смены пола.

На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории США, он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч были отправлены в отпуск без оплаты.

Источник: РИА Новости