СМИ: Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что Мерц хочет вернуть часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень.

"В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает “точные” планы по размещению войск в Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, “по крайней мере, в Германии”, - сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: “Европейский союз не несет ответственности за это”, — говорится в публикации.

Кроме того, Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по всем закупкам вооружений.

Портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО сообщал, что европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе.

