Сборная Азербайджана готовится к чемпионату мира

Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике готовится к чемпионату мира, который состоится 19-25 октября в Джакарте (Индонезия).

В главном старте года примут участие четыре наших спортсмена. На мундиаль отправятся Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде и Дениз Алиева.

В соответствии с жеребьевкой, в многоборьбе азербайджанские спортсмены начнут мундиаль с вольных упражнений. Они выступят в восьмом субдивизионе.

В то же время Симонов, выигравший общий зачет Кубка мира в упражнении на кольцах, выступит на своем коронном снаряде.

В Джакарте примут участие гимнасты из более чем 80-ти стран.

