Азербайджанские дзюдоисты поднялись в мировом рейтинге

Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг после Гран-при, прошедшего в мексиканском городе Гвадалахара.

Как сообщается на официальном сайте организации, позиции азербайджанских дзюдоистов изменились.

Олимпийские чемпионы Зелим Коцоев (100 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг) продвинулись на три позиции, заняв в своих весовых категориях 2-е и 3-е места соответственно.

Балабей Агаев (60 кг) поднялся с 10-го на 6-е место, а Руслан Пашаев (66 кг) – с 15-го на 4-е.

Мурад Фетиев (90 кг) улучшил свою позицию на 13 пунктов, а Ушанги Кокаури (+100 кг) – на 7, оба расположились на 7-м месте.

На Гран-при в Гвадалахаре на высшую ступень пьедестала почета поднялись Балабей Агаев, Руслан Пашаев, Хидаят Гейдаров, Вюсал Галандерзаде (81 кг), Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури. Между тем Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг) и Мурад Фетиев удостоились бронзовых медалей. Завоевав в общей сложности 9 наград, сборная Азербайджана заняла первое место в общем медальном зачете.