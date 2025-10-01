91 случай отравлений за сентябрь: Скончались трое

В сентябре в Клинический медицинский центр с отравлениями обратился 91 человек.

В сентябре 2025 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступил в общей сложности 91 человек (из них 81 - в тяжёлом состоянии) с различными видами отравлений, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу КМЦ.

Среди них: 35 человек - от лекарственных препаратов, 27 - от уксусной кислоты, 2 - от алкогольных напитков, 8 - вследствие укуса змеи, 7 - из-за аллергической реакции, 2 - от химических ожоговых растворов, 1 - от растворителя, 6 - от фосфорорганических соединений, 2 - в результате анафилактического шока и 1 - из-за ингаляционного отравления.

Каждому пациенту медицинский персонал оказал интенсивную терапию.

Благодаря правильной тактике лечения 88 человек выздоровели и в удовлетворительном состоянии были выписаны домой для амбулаторного лечения.

Тем не менее, несмотря на проведённые интенсивные мероприятия, спасти жизнь 3 пациентов (2 мужчин и 1 женщины) не удалось - основными причинами летальных исходов стали тяжёлые отравления уксусной кислотой и лекарственными препаратами.

«Призываем население быть осторожными при использовании в быту опасных химических веществ, принимать лекарственные препараты только по назначению врача и проявлять особую внимательность при обращении с уксусной кислотой», - отмечают в КМЦ.