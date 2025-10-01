Орбан заявил, что его ждет «бой в клетке» на саммите ЕС

На неформальном саммите Евросоюза в Дании Венгрию ожидает "бой в клетке" из-за позиции по Украине, заявил премьер страны Виктор Орбан.

"Сегодня отправляюсь в Копенгаген. Надо оставаться в здравом уме. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке", — написал он в соцсети Facebook.

На мероприятии планируют обсудить усиление санкций против России и возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что Евросоюз находится в состоянии войны и на Венгрию нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

Источник: РИА Новости