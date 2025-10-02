Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО
Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в столице Дании Копенгагене поздравил Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна с достижением исторического мира.
Как сообщает 1news.az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X.
EU Council President Antonio Costa @eucopresident— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 2, 2025
in his inaugural speech at the EPC in Denmark, Copenhagen congratulated President İlham Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan for achieving historic peace. pic.twitter.com/uMeOYkPbcF
