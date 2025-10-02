 Бакинская инициативная группа добилась международного успеха | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

First News Media14:12 - Сегодня
Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Бакинская инициативная группа (БИГ) добилась очередного значительного успеха.

Подготовленный организацией отчет включен в доклад Генерального секретаря ООН «Программа мероприятий по реализации Второго Международного десятилетия лиц африканского происхождения на 2025 год».

Как сообщили в Бакинской инициативной группе, БИГ упоминается в документе как единственная НПО среди глобальных гражданских обществ, действующая в интересах деколонизации и обретения независимости народами, проживающими на малых островах.

Напомним, что в мае текущего года БИГ представила Верховному комиссару ООН по правам человека отчет о своей работе в рамках «Второго Международного десятилетия лиц африканского происхождения».

Упоминание организации в докладе Генерального секретаря еще раз подтверждает, что БИГ признана надежным международным партнером и играет важную роль платформы, доносящей до всего мира голоса народов, подвергнувшихся колонизации.

В отчете БИГ вошли такие мероприятия, как международная конференция «Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету», состоявшаяся 21 января 2025 года, Международный медиатур, организованный 24-26 февраля с участием журналистов, работающих во французских и нидерландских колониях, а также международная конференция «Деколонизация: тихая революция», прошедшая 15 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что последнее мероприятие было официально зарегистрировано в качестве параллельного мероприятия четвертой сессии Постоянного форума ООН по проблеме лиц африканского происхождения.

Перечисленные международные мероприятия внесли существенный вклад в представление деятельности БИГ в области деколонизации и прав человека широкой общественности. Исполнительный директор организации Аббас Аббасов и представители колонизированных территорий выступили на четвертой сессии Постоянного форума по проблеме лиц африканского происхождения в Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, в качестве вклада во Второе Международное десятилетие лиц африканского происхождения БИГ приняла обращение «Репарации: лицом к лицу с наследием колониализма» и инициировала международную петицию c требованием признания факта колониального угнетения и выплаты репараций.

В документе решительно осуждается уклонение бывших колониальных держав от ответственности за исторические преступления, подчеркивается, что репарации – это не только юридическое, но и моральное обязательство, основанное на восстановлении справедливости и человеческого достоинства.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
205

Актуально

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Политика

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ...

Политика

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с Азербайджаном - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Вторая Аллея шехидов переименована

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

Последние новости

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Совета Министров Италии - ФОТО

Сегодня, 15:10

Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов

Сегодня, 15:02

Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

Сегодня, 14:58

ABB mobile теперь еще более динамичный, увлекательный и выгодный!

Сегодня, 14:55

СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Сегодня, 14:50

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Сегодня, 14:42

Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Сегодня, 14:25

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Сегодня, 14:12

В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

Сегодня, 14:07

Туск обвинил Россию в провокациях

Сегодня, 14:00

Зять Элариза Мамедоглу может быть осужден на 12 лет

Сегодня, 13:57

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Сегодня, 13:45

В Азербайджане можно будет наблюдать за метеорным дождем

Сегодня, 13:40

Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО

Сегодня, 13:35

Сотрудники ANAMA обезвредили мину-ловушку в Шушинском районе - ФОТО

Сегодня, 13:25

Как распределились места на пьедестале в Гяндже для азербайджанских пловцов?

Сегодня, 13:20
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30