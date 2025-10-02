Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Бакинская инициативная группа (БИГ) добилась очередного значительного успеха.

Подготовленный организацией отчет включен в доклад Генерального секретаря ООН «Программа мероприятий по реализации Второго Международного десятилетия лиц африканского происхождения на 2025 год».

Как сообщили в Бакинской инициативной группе, БИГ упоминается в документе как единственная НПО среди глобальных гражданских обществ, действующая в интересах деколонизации и обретения независимости народами, проживающими на малых островах.

Напомним, что в мае текущего года БИГ представила Верховному комиссару ООН по правам человека отчет о своей работе в рамках «Второго Международного десятилетия лиц африканского происхождения».

Упоминание организации в докладе Генерального секретаря еще раз подтверждает, что БИГ признана надежным международным партнером и играет важную роль платформы, доносящей до всего мира голоса народов, подвергнувшихся колонизации.

В отчете БИГ вошли такие мероприятия, как международная конференция «Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету», состоявшаяся 21 января 2025 года, Международный медиатур, организованный 24-26 февраля с участием журналистов, работающих во французских и нидерландских колониях, а также международная конференция «Деколонизация: тихая революция», прошедшая 15 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что последнее мероприятие было официально зарегистрировано в качестве параллельного мероприятия четвертой сессии Постоянного форума ООН по проблеме лиц африканского происхождения.

Перечисленные международные мероприятия внесли существенный вклад в представление деятельности БИГ в области деколонизации и прав человека широкой общественности. Исполнительный директор организации Аббас Аббасов и представители колонизированных территорий выступили на четвертой сессии Постоянного форума по проблеме лиц африканского происхождения в Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, в качестве вклада во Второе Международное десятилетие лиц африканского происхождения БИГ приняла обращение «Репарации: лицом к лицу с наследием колониализма» и инициировала международную петицию c требованием признания факта колониального угнетения и выплаты репараций.

В документе решительно осуждается уклонение бывших колониальных держав от ответственности за исторические преступления, подчеркивается, что репарации – это не только юридическое, но и моральное обязательство, основанное на восстановлении справедливости и человеческого достоинства.

Источник: АЗЕРТАДЖ