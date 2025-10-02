 Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки | 1news.az | Новости
Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

First News Media14:25 - Сегодня
Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает задерживать в море «на недели» танкеры «теневого флота», чтобы нарушить поставки российской нефти.

«Очень важно, что таким образом вы уничтожаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая организовывать поставки по-другому, что снижает эффективность бизнес-модели.

Потому что эта модель была организована еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализирована.

И я предлагаю в рамках «коалиции желающих», в тесном сотрудничестве с НАТО работать над тем, как оптимизировать эти совместные действия», - сказал Макрон на открытии саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Он привел в пример задержание Францией у своих берегов танкера, который следовал из российского порта в Индию. По его словам, такие меры позволяют убедиться в наличии у берегов страны судов «теневого флота», а также «убедиться, соответствуют ли эти суда международным правилам». Глава государства также выступил с утверждением, что задержанное у Франции судно шло «под фальшивым флагом» и заявил, что, остановив «на одну-две недели» этот танкер, Франция подорвала эффективность поставок нефти из России.

«Таким образом, «теневой флот» является очень хорошей целью, если мы хотим повысить нашу эффективность в сокращении этих мощностей. И я думаю, что это очень важный шаг вперед для усиления нашего давления на Россию», - заключил он.

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции близ коммуны Сен-Назер на западе страны, в связи с подозрением в нарушении морского права. Агентство AFP приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного «отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага» и «отказа подчиниться». В случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €150 тыс.

1 октября стало известно о задержании двух членов экипажа после того, как на борт судна поднялись военные. Их личные данные не раскрываются, однако в прокуратуре заявили, что речь идет о капитане и его помощнике. 2 октября прокуратура сообщила о продлении их содержания под стражей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя инцидент с задержанием судна, утверждал, что «экипаж допустил очень серьезные ошибки», которые «оправдывают судебное разбирательство». В контексте задержания судна он упомянул продолжающуюся борьбу ЕС с так «теневым флотом», занимающимся поставкой нефтепродуктов из России.

Источник: ТАСС

