 Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

First News Media14:42 - Сегодня
Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере.

Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

"Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск - прим. ТАСС) после сообщения от очевидца. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом", - говорится в сообщении в X. Полиция открыла огонь в отношении нападавшего. О его состоянии не сообщается.

"Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск - прим. ТАСС) и оказывают помощь пострадавшим.

В настоящее время ранения получили четверо человек - как в результате наезда автомобиля, так и ножевых ранений", - добавили в полиции. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся "серьезным инцидентом", однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.

Премьер-министр Кир Стармер прервал участие в саммите в Дании и возвращается в Британию из-за возможного теракта в Манчестере, сообщает Sky News.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Поделиться:
164

Актуально

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Политика

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ...

В мире

Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

В Турции произошло сильное землетрясение

СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Саакашвили и бывшего начальника его охраны обязали выплатить более $3 млн

Последние новости

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Совета Министров Италии - ФОТО

Сегодня, 15:10

Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов

Сегодня, 15:02

Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

Сегодня, 14:58

ABB mobile теперь еще более динамичный, увлекательный и выгодный!

Сегодня, 14:55

СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Сегодня, 14:50

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Сегодня, 14:42

Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Сегодня, 14:25

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Сегодня, 14:12

В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

Сегодня, 14:07

Туск обвинил Россию в провокациях

Сегодня, 14:00

Зять Элариза Мамедоглу может быть осужден на 12 лет

Сегодня, 13:57

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Сегодня, 13:45

В Азербайджане можно будет наблюдать за метеорным дождем

Сегодня, 13:40

Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО

Сегодня, 13:35

Сотрудники ANAMA обезвредили мину-ловушку в Шушинском районе - ФОТО

Сегодня, 13:25

Как распределились места на пьедестале в Гяндже для азербайджанских пловцов?

Сегодня, 13:20
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30