От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, в котором Азербайджан играет одну из ключевых ролей, на фоне растущей геополитической чувствительности логистических цепочек приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение - как для стран-участниц, так и для внешних партнеров.

В эти дни сделан очередной шаг к превращению маршрута в устойчивую, конкурентоспособную и мощную транспортную артерию Евразии: в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в Казахстане достигнуты важные договоренности, нацеленные на развитие Среднего коридора.

В частности, по итогам заседания также подписано соглашение по финансированию портовой инфраструктуры и приобретению STS-кранов между ЕБРР и АО «Актауский международный морской торговый порт», и протокол встречи глав делегаций стран-участниц ТМТМ.

Отдельного внимания заслуживает подписанный железнодорожными операторами Казахстана, Азербайджана и Грузии План мероприятий по устранению «узких мест» на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ). Документ подписан в рамках Недели транспорта Казахстана, в качестве приоритетных направлений в нем определены улучшение инфраструктуры, обновление подвижного состава и оптимизация операционных процедур, а также усиление координации между тремя странами с целью развития Среднего коридора, продолжение повышения инфраструктурной и операционной эффективности и готовности к растущим объемам грузов.

Основными направлениями в этом контексте определены: установление единого долгосрочного тарифа по всему маршруту ТМТМ, увеличение пропускной способности по маршруту. Стороны также договорились совместно координировать действия по развитию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению узких мест и цифровизации процедур.

«Цель плана - повышение эффективности и бесперебойности перевозок по маршруту ТМТМ, который становится ключевым евразийским коридором между Китаем, Центральной Азией и Европой», - говорится в сообщении пресс-службы «Казахстан темир жолы». Таким образом, три железнодорожные администрации примут участие в развитии инфраструктуры маршрута и синхронизации его развития.

Важная роль в развитии Среднего коридора безусловно принадлежит железной дороге Баку–Тбилиси–Карс (БТК) и Зангезурскому коридору. Именно эти маршруты способны усилить транзитные возможности региона, обеспечив надежную сухопутную связь в рамках Среднего коридора. Об этом говорил на состоявшейся в рамках форума панельной дискуссии «Развитие железнодорожной инфраструктуры на евразийском пространстве» глава «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) Ровшан Рустамов. Касаясь текущих показателей грузоперевозок АЖД, он подчеркнул, что за 9 месяцев этого года по Среднему коридору из Китая было принято 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных, и отметил, что эта цифра значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (213 поездов). Он также отметил, что интеграция АЖД с Бакинским портом в феврале этого года еще больше расширила перспективы для региональных грузоперевозок, сократив время транзита и дополнительные логистические расходы, увеличив скорость и повысив конкурентоспособность грузоперевозок.

В свете этого интерес представляет подписанный руководителями железнодорожных администраций Азербайджана, Грузии и Турции Меморандум о взаимопонимании «Об организации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс». Данным документом стороны договорились об увеличении конкурентоспособности маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК) по сравнению с другими транспортными коридорами, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизированных сроков доставки, применении конкурентных тарифов, обеспечивающих устойчивые условия для грузоперевозок и формирование прозрачных цен.

Целью является создание вдоль линии БТК стабильного и прогнозируемого режима эксплуатации, улучшение условий для грузовладельцев и увеличение объема перевозок. Подчеркивалось, что соблюдение сроков доставки является ключевым элементом привлекательности маршрута БТК для грузоотправителей.

Согласно соглашению, срок доставки (за исключением таможенных и пограничных процедур) по участку Алят-Бёюк Кясик и Гардабани-Ахалкалаки установлен не более 24 часов, по участку Ялама-Бёюк Кясик - не более 48 часов. В Турции срок доставки определен как не более 60 часов по участку Карс-Мерсин и не более 70 часов по участку Карс-Стамбул. Таким образом, доставка грузов из Алята в Мерсин станет возможной за 4,5 дня.

«В случае отклонения от стандартных сроков доставки стороны будут информировать друг друга и принимать меры для восстановления графика. Также тарифы на перевозки по маршруту БТК определены на основе взаимных соглашений. Согласно документу, приоритетным считается внедрение совместной цифровой платформы или интерфейса для отслеживания грузов и управления документами», - сообщили в АЖД.

Как видно, достигнутые в Казахстане договоренности свидетельствуют о начале системной институционализации Среднего коридора: от деклараций и инициатив – к согласованной политике, технической модернизации и инфраструктурной интеграции.

Особого внимания заслуживает активизация маршрута Баку–Тбилиси–Карс, подписанный меморандум по которому фиксирует конкретные временные нормативы доставки. Зангезурский коридор как часть транспортного будущего Южного Кавказа и более широкой географии, может существенно дополнить инфраструктуру Среднего коридора, повысив его пропускную способность и геополитическую гибкость.

Таким образом, Средний коридор стремительно превращается в ключевую евразийскую артерию, способную объединить Восток и Запад, обходя геополитические вызовы и санкционные барьеры. Форум New Silk Way наглядно продемонстрировал наличие у стран-участниц не только политической воли, но и действенных институциональных механизмов.

Теперь важнейшая задача - сохранить набранный темп, обеспечить синергию усилий и оперативно устранять возникающие препятствия. Только в этом случае Средний коридор станет не просто логистическим маршрутом, а полноценным инструментом устойчивого развития и геоэкономической автономии всего региона.

