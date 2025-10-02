 От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Фарида Багирова15:30 - Сегодня
От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, в котором Азербайджан играет одну из ключевых ролей, на фоне растущей геополитической чувствительности логистических цепочек приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение - как для стран-участниц, так и для внешних партнеров.

В эти дни сделан очередной шаг к превращению маршрута в устойчивую, конкурентоспособную и мощную транспортную артерию Евразии: в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в Казахстане достигнуты важные договоренности, нацеленные на развитие Среднего коридора.

В частности, по итогам заседания также подписано соглашение по финансированию портовой инфраструктуры и приобретению STS-кранов между ЕБРР и АО «Актауский международный морской торговый порт», и протокол встречи глав делегаций стран-участниц ТМТМ.

Отдельного внимания заслуживает подписанный железнодорожными операторами Казахстана, Азербайджана и Грузии План мероприятий по устранению «узких мест» на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ). Документ подписан в рамках Недели транспорта Казахстана, в качестве приоритетных направлений в нем определены улучшение инфраструктуры, обновление подвижного состава и оптимизация операционных процедур, а также усиление координации между тремя странами с целью развития Среднего коридора, продолжение повышения инфраструктурной и операционной эффективности и готовности к растущим объемам грузов.

Основными направлениями в этом контексте определены: установление единого долгосрочного тарифа по всему маршруту ТМТМ, увеличение пропускной способности по маршруту. Стороны также договорились совместно координировать действия по развитию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению узких мест и цифровизации процедур.

«Цель плана - повышение эффективности и бесперебойности перевозок по маршруту ТМТМ, который становится ключевым евразийским коридором между Китаем, Центральной Азией и Европой», - говорится в сообщении пресс-службы «Казахстан темир жолы». Таким образом, три железнодорожные администрации примут участие в развитии инфраструктуры маршрута и синхронизации его развития.

Важная роль в развитии Среднего коридора безусловно принадлежит железной дороге Баку–Тбилиси–Карс (БТК) и Зангезурскому коридору. Именно эти маршруты способны усилить транзитные возможности региона, обеспечив надежную сухопутную связь в рамках Среднего коридора. Об этом говорил на состоявшейся в рамках форума панельной дискуссии «Развитие железнодорожной инфраструктуры на евразийском пространстве» глава «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) Ровшан Рустамов. Касаясь текущих показателей грузоперевозок АЖД, он подчеркнул, что за 9 месяцев этого года по Среднему коридору из Китая было принято 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных, и отметил, что эта цифра значительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (213 поездов). Он также отметил, что интеграция АЖД с Бакинским портом в феврале этого года еще больше расширила перспективы для региональных грузоперевозок, сократив время транзита и дополнительные логистические расходы, увеличив скорость и повысив конкурентоспособность грузоперевозок.

В свете этого интерес представляет подписанный руководителями железнодорожных администраций Азербайджана, Грузии и Турции Меморандум о взаимопонимании «Об организации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс». Данным документом стороны договорились об увеличении конкурентоспособности маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК) по сравнению с другими транспортными коридорами, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизированных сроков доставки, применении конкурентных тарифов, обеспечивающих устойчивые условия для грузоперевозок и формирование прозрачных цен.

Целью является создание вдоль линии БТК стабильного и прогнозируемого режима эксплуатации, улучшение условий для грузовладельцев и увеличение объема перевозок. Подчеркивалось, что соблюдение сроков доставки является ключевым элементом привлекательности маршрута БТК для грузоотправителей.

Согласно соглашению, срок доставки (за исключением таможенных и пограничных процедур) по участку Алят-Бёюк Кясик и Гардабани-Ахалкалаки установлен не более 24 часов, по участку Ялама-Бёюк Кясик - не более 48 часов. В Турции срок доставки определен как не более 60 часов по участку Карс-Мерсин и не более 70 часов по участку Карс-Стамбул. Таким образом, доставка грузов из Алята в Мерсин станет возможной за 4,5 дня.

«В случае отклонения от стандартных сроков доставки стороны будут информировать друг друга и принимать меры для восстановления графика. Также тарифы на перевозки по маршруту БТК определены на основе взаимных соглашений. Согласно документу, приоритетным считается внедрение совместной цифровой платформы или интерфейса для отслеживания грузов и управления документами», - сообщили в АЖД.

Как видно, достигнутые в Казахстане договоренности свидетельствуют о начале системной институционализации Среднего коридора: от деклараций и инициатив – к согласованной политике, технической модернизации и инфраструктурной интеграции.

Особого внимания заслуживает активизация маршрута Баку–Тбилиси–Карс, подписанный меморандум по которому фиксирует конкретные временные нормативы доставки. Зангезурский коридор как часть транспортного будущего Южного Кавказа и более широкой географии, может существенно дополнить инфраструктуру Среднего коридора, повысив его пропускную способность и геополитическую гибкость.

Таким образом, Средний коридор стремительно превращается в ключевую евразийскую артерию, способную объединить Восток и Запад, обходя геополитические вызовы и санкционные барьеры. Форум New Silk Way наглядно продемонстрировал наличие у стран-участниц не только политической воли, но и действенных институциональных механизмов.

Теперь важнейшая задача - сохранить набранный темп, обеспечить синергию усилий и оперативно устранять возникающие препятствия. Только в этом случае Средний коридор станет не просто логистическим маршрутом, а полноценным инструментом устойчивого развития и геоэкономической автономии всего региона.

Читайте по теме:

На пересечении путей: Азербайджан в центре стратегии Среднего коридора

Средний коридор ставит вызовы - Азербайджан находит ответы

Поделиться:
296

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Точка зрения

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре ...

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Точка зрения

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Российское военное присутствие в Армении: гарантия или пережиток прошлого?

Средний коридор ставит вызовы - Азербайджан находит ответы

Армянское лобби в США: от неудач в Конгрессе к попыткам разжечь новый конфликт

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Профобразование в Азербайджане: Все хотят быть юристами, но кто построит дороги и заводы?

Азербайджан: от победы к миру - новая внешнеполитическая доктрина Баку

Российское военное присутствие в Армении: гарантия или пережиток прошлого?

Последние новости

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Нидерландов - ФОТО

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 17:42

Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:35

Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

Сегодня, 17:16

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

Сегодня, 17:11

От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Спикер Милли Меджлиса провела ряд встреч в рамках XI Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцати» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Сегодня, 16:40

В Стамбуле произошло землетрясение

Сегодня, 16:35

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Сегодня, 16:30

Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука - ФОТО

Сегодня, 16:22

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Сегодня, 16:17

Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Сегодня, 16:12

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Сегодня, 16:00

Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном

Сегодня, 15:32

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Сегодня, 15:30

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30