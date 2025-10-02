Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому замораживаются активы 20 граждан Ирана и 18 иранских организаций в рамках резолюций Совета Безопасности ООН.

В список включена Организация по атомной энергии Ирана, банк Sepah, Исфаханский центр исследований и производства ядерного топлива (NFRPC) и Исфаханский центр ядерных технологий (ENTC), компании Mesbah Energy, Modern Industries Technique, Novin Energy, Pars Trash и другие.

Решение вступило в силу с 1 октября 2025 года.

Источник: Haberler