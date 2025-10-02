 Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

First News Media16:00 - Сегодня
Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому замораживаются активы 20 граждан Ирана и 18 иранских организаций в рамках резолюций Совета Безопасности ООН.

В список включена Организация по атомной энергии Ирана, банк Sepah, Исфаханский центр исследований и производства ядерного топлива (NFRPC) и Исфаханский центр ядерных технологий (ENTC), компании Mesbah Energy, Modern Industries Technique, Novin Energy, Pars Trash и другие.

Решение вступило в силу с 1 октября 2025 года.

Источник: Haberler

Поделиться:
376

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Точка зрения

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре ...

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

В мире

В Стамбуле произошло землетрясение

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство»

«Черепаха и Заяц» на новый лад: спектакль, показавший изнанку детства в Китае - ВИДЕО

У посольства США в Баку проблемы с финансированием из-за шатдауна

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Последние новости

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Нидерландов - ФОТО

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 17:42

Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:35

Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

Сегодня, 17:16

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

Сегодня, 17:11

От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Спикер Милли Меджлиса провела ряд встреч в рамках XI Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцати» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Сегодня, 16:40

В Стамбуле произошло землетрясение

Сегодня, 16:35

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Сегодня, 16:30

Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука - ФОТО

Сегодня, 16:22

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Сегодня, 16:17

Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Сегодня, 16:12

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Сегодня, 16:00

Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном

Сегодня, 15:32

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Сегодня, 15:30

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30