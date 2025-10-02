 Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:55 - Сегодня
Двое пострадавших при нападении на синагогу в Манчестере скончались, заявили в британской полиции.

В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере.

"Два человека погибли в результате инцидента возле синагоги еврейской конгрегации Хитон-Парк на улице Миддлтон-роуд, район Крампсолл... Третий человек, мужчина, предположительно совершивший преступление, был застрелен сотрудниками полиции и также считается погибшим", - говорится в заявлении полиции Манчестера.

14:42

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере.

Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

"Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск - прим. ТАСС) после сообщения от очевидца. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом", - говорится в сообщении в X. Полиция открыла огонь в отношении нападавшего. О его состоянии не сообщается.

"Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск - прим. ТАСС) и оказывают помощь пострадавшим.

В настоящее время ранения получили четверо человек - как в результате наезда автомобиля, так и ножевых ранений", - добавили в полиции. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся "серьезным инцидентом", однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.

Премьер-министр Кир Стармер прервал участие в саммите в Дании и возвращается в Британию из-за возможного теракта в Манчестере, сообщает Sky News.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Нидерландов - ФОТО

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 17:42

Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:35

Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

Сегодня, 17:16

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

Сегодня, 17:11

От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Спикер Милли Меджлиса провела ряд встреч в рамках XI Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцати» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Сегодня, 16:40

В Стамбуле произошло землетрясение

Сегодня, 16:35

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Сегодня, 16:30

Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука - ФОТО

Сегодня, 16:22

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Сегодня, 16:17

Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Сегодня, 16:12

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Сегодня, 16:00

Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном

Сегодня, 15:32

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Сегодня, 15:30

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22
