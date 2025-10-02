Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

Двое пострадавших при нападении на синагогу в Манчестере скончались, заявили в британской полиции.

В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере.

"Два человека погибли в результате инцидента возле синагоги еврейской конгрегации Хитон-Парк на улице Миддлтон-роуд, район Крампсолл... Третий человек, мужчина, предположительно совершивший преступление, был застрелен сотрудниками полиции и также считается погибшим", - говорится в заявлении полиции Манчестера.

14:42

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом и наезда автомобиля около синагоги в Манчестере.

Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Большого Манчестера.

"Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины на Миддлтон-роуд в Крампсолле в 09:31 (11:31 мск - прим. ТАСС) после сообщения от очевидца. Он заявил, что видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом", - говорится в сообщении в X. Полиция открыла огонь в отношении нападавшего. О его состоянии не сообщается.

"Парамедики прибыли на место происшествия в 09:41 (11:41 мск - прим. ТАСС) и оказывают помощь пострадавшим.

В настоящее время ранения получили четверо человек - как в результате наезда автомобиля, так и ножевых ранений", - добавили в полиции. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм назвал случившееся "серьезным инцидентом", однако заверил, что благодаря оперативному вмешательству полиции опасности для людей больше нет.

Премьер-министр Кир Стармер прервал участие в саммите в Дании и возвращается в Британию из-за возможного теракта в Манчестере, сообщает Sky News.

Источник: ТАСС, РИА Новости