Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!
Платёжные терминалы Milliön приглашают всех к большим выигрышам с лотереей «Milliön şans»!
Лотерея, стартовавшая 1 октября и продолжающаяся до 31 декабря 2025 года, предлагает три тиража и супер-призы с ценными подарками.
Совершайте платежи через терминалы Milliön, накапливайте шансы и получите возможность выиграть невероятные призы!
Сроки проведения лотереи и даты тиражей
Лотерея “Milliön şans” проходит с 1 октября по 31 декабря 2025 года:
• 1-й тираж: 1–31 октября 2025 (Розыгрыш: 18 ноября 2025)
• 2-й тираж: 1–30 ноября 2025 (Розыгрыш: 16 декабря 2025)
• 3-й тираж: 1–31 декабря 2025 (Розыгрыш: 22 января 2026)
• Супер-призовый тираж: 1 октября – 31 декабря 2025 (Розыгрыш: 22 января 2026)
Примечание: За исключением супер-тиража, шансы, накопленные в каждом тираже, действуют только в рамках данного тиража и не переходят на следующий. В каждом новом тираже счёт шансов обнуляется.
Условия участия
• Совершите платёж на сумму от 10 AZN через терминалы Milliön
• Сразу после оплаты зарегистрируйтесь в личном кабинете для активации шансов
• Убедитесь, что шансы отображаются в вашем кабинете
Как начисляются шансы
• Платёж от 10 AZN через терминал Milliön → 1 шанс
• Пополнение баланса m10 на сумму от 10 AZN → 2 шанса
• Регистрация в личном кабинете по ФИН-коду → 10 шансов (однократно)
Примечание: В лотерее могут участвовать только граждане Азербайджанской Республики старше 18 лет.
Потрясающие подарки
Супер-призы (только в финальном тираже):
• Путешествие в Дубай на двоих (6 дней / 5 ночей, включая авиабилет) – 6 шт.
• iPhone 16 Pro (128 ГБ) – 15 шт.
• Samsung Galaxy S24 (128 ГБ) – 20 шт.
• Smart TV 65" (Samsung/LG) – 15 шт.
Октябрь, ноябрь и декабрьские тиражи (в каждом тираже):
• PlayStation 5 – 5 шт. (всего: 15)
• iPad A16 (128 ГБ) – 5 шт. (всего: 15)
• Apple Watch SE GPS Gen.2 – 5 шт. (всего: 15)
• AirPods 4 – 7 шт. (всего: 21)
• Samsung Galaxy Buds 3 – 7 шт. (всего: 21)
• Робот-пылесос Xiaomi S20+ – 4 шт. (всего: 12)
• Ноутбук Lenovo IP Slim 3 – 4 шт. (всего: 12)
Подарки на баланс m10 (в каждом тираже):
• 50 AZN – 200 шт. (всего: 600)
• 100 AZN – 100 шт. (всего: 300)
• 200 AZN – 50 шт. (всего: 150)
• 300 AZN – 20 шт. (всего: 60)
• 500 AZN – 4 шт. (всего: 12)
• 1000 AZN – 2 шт. (всего: 6)
Создай миллион шансов с Milliön!
Каждый платёж на 10 AZN приближает тебя к незабываемым призам!
Больше платежей – больше шансов! Оплачивай через терминалы Milliön, регистрируйся в личном кабинете и не упусти шанс выиграть супер-призы!
🔗 Подробнее: https://million.az/news/32
На правах рекламы