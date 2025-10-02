 Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов | 1news.az | Новости
Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов

First News Media15:02 - Сегодня
Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов

Единая программа лояльности экосистемы Bir Bonus запускает лотерею с ценными призами.

С 1 октября стартовал розыгрыш, в котором пользователи могут участвовать как зарабатывая, так и расходуя бонусы. Лотерея продлится до 15 ноября 2025 года, и ее главным призом станет автомобиль Toyota Corolla.

Кроме того, участники получат возможность выиграть сотни бонусов. Принять участие очень просто – достаточно зарегистрироваться на сайте birbonus.az, указав свой мобильный номер.

Каждая оплата от 5 AZN и выше, совершённая с помощью карт Kapital Bank/Birbank или через m10, приносит 1 шанс. Оплата на сайте birmarket.az или в приложении Birmarket приносит сразу 10 шансов. Расходование бонусов от 0.50 AZN и выше также даёт 1 шанс, а при использовании сайта или приложения Birmarket, участник получает сразу 10 шансов.

Дополнительно увеличить количество шансов можно, совершая следующие действия:

  • Оплачивать покупки в категориях, ежемесячно предлагаемых в приложении Birbank.
  • Сканировать штрихкод Bir Bonus при оплате в магазинах-партнёрах.
  • Использовать бонусы или зарабатывать их при оплате через приложение m10.
  • Совершать платежи бонусами через QR-функцию в Birbank или m10.
  • Привязать личный кабинет Bir Bonus к «Trendyol Azərbaycan» и оплачивать покупки.
  • Выбирать бонусные категории и оплачивать покупки у партнёров.

По итогам лотереи победителями станут 1001 участник:

- 1 победитель получит суперприз – автомобиль Toyota Corolla;

- 100 победителей – по 200 бонусов;

- 200 победителей – по 100 бонусов;

- 300 победителей – по 50 бонусов;

- 400 победителей – по 20 бонусов.

Тираж лотереи состоится 16 декабря 2025 года. Победители будут определены методом случайного выбора, а процесс розыгрыша будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах Bir Bonus в социальных сетях.

Подробная информация доступна на сайте http://birbonus.az/ или по телефону *1001.

Напомним, что Bir Bonus – единая программа лояльности экосистемы Bir, охватывающая Birbank, m10, Birmarket и другие бренды. Она предоставляет пользователям возможность зарабатывать бонусы и легко их расходовать у тысяч партнёров. Клиенты экосистемы автоматически подключаются к программе и получают доступ ко всем её возможностям. Использовать бонусы можно удобно и повседневно – от оплаты проезда в BakıKart и пополнения мобильного баланса до заказов на Trendyol и покупок в Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn.

Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

На правах рекламы

