ABB mobile теперь еще более динамичный, увлекательный и выгодный!

Банк ABB запустил интересный проект, направленный на поддержку интеллектуального досуга и личностного развития клиентов.

Это интеллектуальная игровая викторина ABB Play, доступная в приложении ABB mobile.

Пользователи приложения могут ежедневно проверять свои знания и получать за это подарки. Каждый день участнику предлагается ответить на три вопроса. За каждый правильный ответ начисляются баллы, при этом действует особое правило: чем быстрее дан ответ, тем больше баллов получает игрок. На один вопрос отводится 1 минута, при этом каждая секунда равна 1 баллу. По итогам месяца 300 лучших участников, набравших наибольшее количество баллов, получают ценные призы.

Игра доступна только через ABB mobile. Пользователи могут регулярно отслеживать свое место в таблице лидеров и видеть результаты соперников. Впервые в Азербайджане интеллектуально-развлекательная викторина такого формата стала доступна в мобильном банковском приложении. Скачайте ABB mobile здесь, участвуйте в игре и выигрывайте подарки!

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

