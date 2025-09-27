СМИ: армия Израиля взяла под контроль большую часть Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль большую часть территории города Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«В последние дни ЦАХАЛ расширила масштабы ударов по Газе, нанося их более чем по 140 объектам каждую ночь. […] За это время порядка 800 тыс. жителей города были эвакуированы», – пишет израильский источник.

По сообщению СМИ, Армия обороны Израиля контролирует районы Аль-Нади, Шейх-Аджлин, Зейтун, Шуджайю и Туффу.

ЦАХАЛ в настоящий момент не контролирует ключевой район Аль-Римал, который считается «сердцем» города. Здесь располагается палестинская банковская инфраструктура, правительственные учреждения, университеты и медиа-центры. Кроме того, сообщает JP, тут проживают высокопоставленные представители ХАМАС.

Как отмечается, под контроль израильской армии также не взят район Старый город, расположенный в самом центре Газы. Здесь, по информации агентства, базируются боевые части ХАМАС, использующие исторические здания в качестве укрытия. Кроме того, в планы израильских военных входит сражение за район Аш-Шати, где располагается лагерь палестинских беженцев.