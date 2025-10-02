Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили инициативу "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства, передают армянские СМИ.

Макрон подтвердил приверженность Франции поддержке независимости и суверенитета Армении. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы многоотраслевого сотрудничества, подчеркнули значимость новых совместных проектов, а также обменялись мнениями по региональным вопросам и итогам мирного саммита в Вашингтоне. Договорились продолжать тесные контакты как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате.

Напомним, лидеры Армении и Азербайджана подписали 8 августа в Вашингтоне совместную декларацию, которую также закрепил своей подписью в качестве свидетеля президент США Дональд Трамп. Согласно декларации, Армения предоставит США на 99 лет эксклюзивные права на развитие "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) — дороги (которая будет действовать по армянскому законодательству) между Нахчыванской АР и Азербайджаном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Позже МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст будущего мирного соглашения.