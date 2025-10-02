 Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

First News Media16:40 - Сегодня
Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления между двумя странами дипломатических отношений.

Тексты писем опубликованы на официальном сайте Президента АР.

«Азербайджано-узбекские отношения имеют многоплановую повестку сотрудничества. Мы рады, что взаимовыгодное сотрудничество наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, инвестиционной, сельскохозяйственной, гуманитарной и других областях расширяется день ото дня и наполняется новым содержанием. Беспрецедентные достижения, полученные нами за короткий период на основе двустороннего сотрудничества, способствуют прогрессу наших стран, благосостоянию наших народов, сотрудничеству в нашем регионе, общему процветанию и стабильности», - говорится в письме азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет постоянную поддержку и справедливую позицию Узбекистана в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

«Хочу ещё раз выразить Вам глубокую признательность за Ваши неоднократные визиты на наши освобождённые территории, за строительство в Физули школы, носящей имя великого сына узбекского народа – Мирзы Улугбека, за Вашу поддержку в создании совместного швейного предприятия в Ханкенди и за другие Ваши инициативы, способствующие углублению наших двусторонних отношений. Мы оцениваем это как поддержку братским Узбекистаном восстановления Карабаха, и в то же время как яркий символ нашей солидарности и братства», - говорится в послании.

По словам Ильхама Алиева, взаимодействие двух стран в решении важных вопросов как на многосторонней основе, так и на двустороннем уровне заслуживает высокой оценки.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках международных организаций, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно продолжается. Наши общие взгляды на региональные и международные проблемы, наши общие цели и стремления, в том числе поддержка, которую мы оказываем друг другу в решении стоящих перед нами вызовов, служат интересам наших народов и государств», - отметил Президент Азербайджана.

Он отметил, что в настоящее время Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион становятся единым геополитическим регионом: «Прочные связи и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном, конечно же, играют важную роль в позитивных процессах, происходящих в этом географическом пространстве».

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что лидеры двух стран продолжат совместные усилия по сохранению и укреплению добрых традиций азербайджано-узбекских межгосударственных отношений и по углублению союзничества.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что за прошедший период летопись двустороннего сотрудничества была насыщена яркими событиями, а отношения последовательно развивались во всех областях.

«Несомненно, братские отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, крепкие узы дружбы, объединяющие нас, и регулярные плодотворные диалоги на высоком уровне служат общему прогрессу наших братских народов.

В особенности выход в последние годы наших межгосударственных отношений на совершенно новый исторический этап, на уровень союзничества, можно оценить как яркое практическое выражение нашей твёрдой политической воли и совместных последовательных усилий», - подчеркнул узбекский лидер.

Он выразил уверенность в том, что стратегическое партнёрство между Узбекистаном и Азербайджаном, основанное на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь стремительно развиваться во всех приоритетных областях, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, логистическую, энергетическую, промышленную, сельскохозяйственную, туристическую и культурную сферы.

Поделиться:
208

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Точка зрения

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре ...

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Нидерландов - ФОТО

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Совета Министров Италии - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за торжественной церемонией открытия III Игр стран СНГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО

Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus - ФОТО

Последние новости

Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Нидерландов - ФОТО

Сегодня, 17:50

Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене - ФОТО

Сегодня, 17:42

Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ

Сегодня, 17:35

Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

Сегодня, 17:16

PASHA Real Estate и Университет ADA объединили усилия в целях развития будущих талантов - ФОТО

Сегодня, 17:11

От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Спикер Милли Меджлиса провела ряд встреч в рамках XI Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцати» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Сегодня, 16:40

В Стамбуле произошло землетрясение

Сегодня, 16:35

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Сегодня, 16:30

Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука - ФОТО

Сегодня, 16:22

Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

Сегодня, 16:17

Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Сегодня, 16:12

Эрдоган подписал указ о заморозке активов ряда организаций и граждан Ирана

Сегодня, 16:00

Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном

Сегодня, 15:32

От концепции к делу: Средний коридор выходит на новый этап - Азербайджан в центре стратегического прорыва

Сегодня, 15:30

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30