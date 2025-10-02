Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись поздравительными письмами

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления между двумя странами дипломатических отношений.

Тексты писем опубликованы на официальном сайте Президента АР.

«Азербайджано-узбекские отношения имеют многоплановую повестку сотрудничества. Мы рады, что взаимовыгодное сотрудничество наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, инвестиционной, сельскохозяйственной, гуманитарной и других областях расширяется день ото дня и наполняется новым содержанием. Беспрецедентные достижения, полученные нами за короткий период на основе двустороннего сотрудничества, способствуют прогрессу наших стран, благосостоянию наших народов, сотрудничеству в нашем регионе, общему процветанию и стабильности», - говорится в письме азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет постоянную поддержку и справедливую позицию Узбекистана в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

«Хочу ещё раз выразить Вам глубокую признательность за Ваши неоднократные визиты на наши освобождённые территории, за строительство в Физули школы, носящей имя великого сына узбекского народа – Мирзы Улугбека, за Вашу поддержку в создании совместного швейного предприятия в Ханкенди и за другие Ваши инициативы, способствующие углублению наших двусторонних отношений. Мы оцениваем это как поддержку братским Узбекистаном восстановления Карабаха, и в то же время как яркий символ нашей солидарности и братства», - говорится в послании.

По словам Ильхама Алиева, взаимодействие двух стран в решении важных вопросов как на многосторонней основе, так и на двустороннем уровне заслуживает высокой оценки.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках международных организаций, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно продолжается. Наши общие взгляды на региональные и международные проблемы, наши общие цели и стремления, в том числе поддержка, которую мы оказываем друг другу в решении стоящих перед нами вызовов, служат интересам наших народов и государств», - отметил Президент Азербайджана.

Он отметил, что в настоящее время Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион становятся единым геополитическим регионом: «Прочные связи и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном, конечно же, играют важную роль в позитивных процессах, происходящих в этом географическом пространстве».

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что лидеры двух стран продолжат совместные усилия по сохранению и укреплению добрых традиций азербайджано-узбекских межгосударственных отношений и по углублению союзничества.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что за прошедший период летопись двустороннего сотрудничества была насыщена яркими событиями, а отношения последовательно развивались во всех областях.

«Несомненно, братские отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, крепкие узы дружбы, объединяющие нас, и регулярные плодотворные диалоги на высоком уровне служат общему прогрессу наших братских народов.

В особенности выход в последние годы наших межгосударственных отношений на совершенно новый исторический этап, на уровень союзничества, можно оценить как яркое практическое выражение нашей твёрдой политической воли и совместных последовательных усилий», - подчеркнул узбекский лидер.

Он выразил уверенность в том, что стратегическое партнёрство между Узбекистаном и Азербайджаном, основанное на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь стремительно развиваться во всех приоритетных областях, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, логистическую, энергетическую, промышленную, сельскохозяйственную, туристическую и культурную сферы.