Трогательно: «Письмо шехиду» в исполнении Фахраддина Манафова - ВИДЕО

Агентство государственной поддержки НПО подготовило специальный видеоролик «Письмо шехиду», посвящённый светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за защиту конституционного строя, территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики.

Трогательный видеоролик, наполненный словами благодарности и признательности, создан с использованием реальных кадров, которые ещё раз напоминают о героизме шехидов. Особую эмоциональную силу ролику придаёт народный артист Фахраддин Манафов - именно он читает проникновенный текст письма шехиду, обращённый к памяти павших во имя Родины.

Голос Ф.Манафова делает это послание, ознакомиться с которым можно ниже, ещё более глубоким и значимым.

