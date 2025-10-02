 Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Политика

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном

First News Media15:32 - Сегодня
Парламент Армении созвал внеочередное заседание и принял заявление об установлении мира с Азербайджаном.

Заявление, составленное фракцией “Гражданский договор” был принято 64 голосами за при 2 воздержавшихся, передают армянские СМИ. Оппозиция в голосовании не участвовала, так как в начале обсуждения покинула зал.

В заявлении излагаются тезисы, лежащие в основе соглашений 8 августа, подписанных 8 августа этого года в Вашингтоне лидерами Армении, США и Азербайджана.

В документе отмечается, что парламент выражает поддержку совместной декларации премьер-министра Армении и президента Азербайджана, подписанной на встрече с президентом США, и приветствует совершенное там же парафирование соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений с Азербайджаном. В обосновании заявления говорится, что это делается для защиты суверенитета и территориальную целостность и нерушимость границ Армении, с осознанием важности аналогичного признания границ сопредельных государств и мирного сосуществования для развития Армении.

Парламент отмечает важность того, что разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном произойдет на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и уважения суверенитета государств на взаимной основе (включая связь между основной частью Азербайджаном и Нахчыванской АР, а также открытие межгосударственного и внутригосударственного сообщения Армении по территории Азербайджана).

Депутаты от правящей фракции считают ключевым, что Армения будет работать с США и взаимно согласованными участниками из третьих стран над реализацией проекта "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), и выражает благодарность президенту США Дональду Трампу.

Парламент призывает общество, а также политические, экспертные круги и культурное сообщество Армении и Азербайджана воздержаться от дискурса и действий, вновь разжигающих конфликт.

